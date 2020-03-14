Düzce'de korona virüs toplantısı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Korona Virüs tedbirleri kapsamında kurum amirlerine bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.



Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde başlayan ve Dünya genelinde bir çok ülkeye ulaşan Korana Virüs için Türkiye genelinde tedbirler alındı. Tedbirlerin vatandaşlara sağlıklı bir şekilde ulaştırılması için Düzce'de Koranavirüs tedbirleri hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve kurum amirleri katılım sağladı. Katılımcı kurumlara Düzce İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından Koranavirüs (COVİD-19) tedbirleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. - DÜZCE