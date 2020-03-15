Düzce'de koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor - Son Dakika
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Düzce'de koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor

11 dakika önce

Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Düzce'de koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor, System.String[]

Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın kuruluşlarında "Koronavirüs şüphesi ile kızını hastaneden kaçırdı" haberinin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu çocuğun 12 gün önce Almanya'dan ülkeye giriş yaptığı ve ateş nedeniyle hastaneye başvurduğu kaydedildi.

Ailenin, ülkeye girişleri sırasında kontrolden geçtiği vurgulanan açıklamada, "Hasta olan çocuk, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde izole edilmiş ve gözlem altına alınmıştır. Hastanın koronavirüs olarak kesinleşmiş bir tanısı bulunmamamaktadır. Hastanın Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde normal takibi yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Koronavirüs, Almanya, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:36 Kaynak: AA
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