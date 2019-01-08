Düzce'de Korsan Okul Servisine Ceza

Düzce'de, korsan okul servisi, 6 bin 479 lira para cezası kesilerek trafikten men edildi.

Düzce'de, korsan okul servisi, 6 bin 479 lira para cezası kesilerek trafikten men edildi.



Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, Gölyaka ilçesinden Düzce Arsal Anadolu Lisesi öğrencilerini alarak Düzce istikametine doğru yola çıkan servis olduğu iddia edilen minibüsün, yolun kaygan olmasından dolayı kaza yaptığı belirtildi.



Kaza sonucunda hafif yaralanma meydana geldiği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Trafik kazası olayı, Valiliğimizce derhal incelenmiş, söz konusu kazayı yapan minibüsün yapılan kontrolünde taşıma yetki yetki belgesi olmadığı için 5 bin 10 lira, Okul Servis Araçları Yönetmeliğine göre sürücü belgesinin 5 yıllık olmaması, SRC, Psikoteknik, Dur Yazısı, Özel İzin Belgesi olmadığından 235 lira, Sürücünün SRC belgesi olmadığı için 350 lira, araç sahibine de 884 lira para cezası uygulanmıştır. Valiliğimizce bu yöndeki denetimler sürdürülecek olup, gerekli yetki belgeleri olmayan araçların korsan taşımacılık (okul servisi) yapmalarına izin verilmeyecektir."

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