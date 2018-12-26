Düzce'de Koruma Altında Ki 30 Genç Memur Oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de devlet koruması altında iken reşit olan 30 genç kamu kurumlarına öğretmen, mühendis, memur ve hizmetli olarak yerleştiler.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de devlet koruması altında iken reşit olan 30 genç kamu kurumlarına öğretmen, mühendis, memur ve hizmetli olarak yerleştiler.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla "Engelli Vatandaşların ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni" Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Devlet korunmasından yararlan gençlerin kamu kurumlarına atanması amacıyla ilkokul, ortaokul, ilköğretim seviyesinden bin 57, ortaöğretim seviyesinden bin 682, önlisans seviyesinden 271, lisans seviyesinden 264 olmak üzere toplam 3 bin 274 kadro ya da pozisyona tercihte bulunan Devlet korunmasından yararlanan gençler kamu kadrolarına yerleştirildi.



Düzce'de de devlet koruması altında iken reşit olan 30 genç kamu kurumlarında öğretmen, mühendis, memur ve hizmetli olarak yerleştiler. Düzceli gençler, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törene katılarak atama heyecanını yaşadılar.



İl Müdürü Zeki Yıldırım "Binbir emekle büyüttüğümüz çocuklarımıza yeni hayatlarında başarılar diliyoruz. Emek veren idareci arkadaşlarımızdan meslek personeline, hizmetlisinden bakim personeline herkese teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin. Kadim Milletimiz daim olsun" dedi. - DÜZCE

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