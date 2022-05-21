Düzce'de "Köşe Bucak Temizlik" yürüyüşü gerçekleştirildi

Düzce'de çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Köşe Bucak Temizlik" yürüyüşü yapıldı.

Düzce Belediyesince organize edilen yürüyüş, Cedidiye Meydanı'ndan başladı.

Vatandaşlar, belediye personeli ve çöp toplama araçları eşliğinde Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılan Vali Cevdet Atay, gazetecilere, Türkiye'nin en temiz şehrinin Düzce olması için kolları sıvadıklarını söyledi.

Belediyenin temizlik konusunda elinden geleni yaptığını belirten Atay, "Düzce bölgenin yeşillik olarak en güzel illerinden. Bu güzelliğin yanında Türkiye'nin en güzel şehri Düzce olsun diye Düzce Belediyesinin başlatmış olduğu kampanyaya iştirak ettik. Burada belediyemiz çok güzel şekilde çalışıyor. Daha da temiz olması için elinden geleni yapıyor. Her vatandaşımız kendi kapısının önünü temizlerse çok daha iyi olur." diye konuştu.

Yürüyüşün ardından belediye personeli ve vatandaşlara hijyen malzemesi ile fidan verildi.