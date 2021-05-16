Kovalamaca sonrası çalıntı aracı bırakıp kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Düzce'de polis ekiplerinin 3 saatlik kovalamacası sonucu çaldığı aracı bırakıp izini kaybettiren sürücü aranıyor.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barış Ürün'e ait 81 BR 799 plakalı otomobilin önceki gün akşam saatlerinde otoparktan çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemede, otomobili çalan kişinin daha önce araç hırsızlığından suç kaydı bulunan ve cezaevinden firar eden Fikret M. olduğunu tespit etti.

Çalıntı otomobilin gece vakti Çilimli sapağındaki akaryakıt istasyonunda görülmesi üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin içinde bulunduğu aracı kovalamaya başladı.

Yaklaşık 3 saat süren kovalamacanın ardından Düzce Belediyesi Katı Atık Dönüşüm Tesisi'ne giren zanlı, aracı bırakıp ormanlık alana doğru kaçtı.

Drone desteğiyle de yapılan aramalardan sonuç alamayan ekipler, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Araç sahibi Barış Ürün, gazetecilere, otoparka indiğinde aracını bulamadığını belirterek, "İki aracım ve motosikletim var. İndiğimde bir aracımın kapılarının açılmış olduğunu gördüm. Bu aracımın ise üzerinde branda vardı. Brandayı atmışlar ve kapıları açık aracımdan anahtarları bulup bu aracı çalmışlar. 24 saattir kovalamaca içindeyiz. Görenler sağ olsun haber verdiler ve aracımıza kavuştuk." diye konuştu.