Düzce'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık pazar yerleri kapatıldı - Son Dakika

Düzce kent merkezi ve tüm ilçelerde pazar yerleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı.
Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, salgınla mücadelede yeni tedbirlere ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.Bu çerçevede kent genelindeki tüm pazar yerlerinin geçici olarak kapatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Kuyumcular ve döviz büroları haftada 2 gün açık olacak
Açıklamada, perakende olarak LPG tüpü ve su satışı yapılan işletmelerin, hafta içi ve hafta sonlarında 08.00-22.00 saatlerinde hizmet vermesi, kuyumcular ve döviz bürolarının da pazartesi ve perşembe günleri faaliyet göstermesi kararı alındığı bildirildi.