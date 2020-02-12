Düzce'de köy yolunda heyelan - Son Dakika
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Düzce'de köy yolunda heyelan

6 saat önce

Düzce'de köy yolunda heyelanDÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, kar yağışı sonrası yağan yağmurla birlikte heyelan meydana geldi.

Düzce'de köy yolunda heyelan

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, kar yağışı sonrası yağan yağmurla birlikte heyelan meydana geldi. Kaynaşlı ilçesinde ise bir evi su bastı.

Kar yağışı sonrası yağan yağmur ile Gölyaka'ya bağlı Hacıyakup köyü ile Gölormanı köyü yolu arasında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ekiplerin zamanında müdahalesi sonucunda yol trafiğe açılırken, jandarma ekipleri bölgede kontrollü bir şekilde araçların geçişine izin veriyor.

Kaynaşlı ilçesinde de kar yağışı sonrası yağan yağmur ile Üçköprü köyünde 7 kişilik Kurt ailesinin kaldığı evi su bastı. Bölgede birçok evin bahçesi de su içinde kaldı. İskender Kurt saat 06.00 sıralarında bir anda evini su bastığını belirterek, 'Ormanda kanalların kapanması nedeniyle evi su bastı. Zor durumdayız. Yağmur ve rögarların kapalı olması evimize su basmasına neden oldu. Biz evde 7 kişi yaşıyoruz. Şu an ailem amcamlarda. 40 santim suda uyandık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Gerekenlerin yapılmasını istiyoruz' dedi.

Düzce'de köy yolunda heyelan

Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:04 Kaynak: DHA
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