Düzce'nin Yığılca ilçesinde bir çimento fabrikasına ait ham madde çıkarılacak kil ocağının kurulması planlanan bölgede köylüler, çevreye tahribat verileceği gerekçesiyle eylem yaptı.
İlçeye bağlı Yılgın köyü Dereiçi Mahallesi sakinleri, bölgeye giderek yolu kapatıp iş makinalarının girişine izin vermedi.
Kil ocağının çevreye tahribat vereceği gerekçesiyle tepki gösteren köylüler, "Bu alanda tahribata karşıyız, ocağı istemiyoruz" şeklinde slogan attı.
Fabrika yetkilileri bölgeye gelerek vatandaşlarla görüştü. Yetkililer, ortak bir yol bulup ellerinden geleni yapacaklarını, konuyu yöneticilere iletip çözüm arayışında olacaklarını kaydetti.
Köylüler, tepkilerini dile getirdikleri açıklamanın ardından dağıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Düzce'de köylülerden 'kil ocağı' protestosu - Son Dakika