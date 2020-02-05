Düzce'de küçük çocuğun kreşte darbedilmesi iddiasına soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de küçük çocuğun kreşte darbedilmesi iddiasına soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Düzce'de küçük çocuğun kreşte darbedilmesi iddiasına soruşturma başlatıldı

6 saat önce

Düzce Valiliğince özel bir kreşte küçük çocuğun darbedilmesi olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Düzce'de küçük çocuğun kreşte darbedilmesi iddiasına soruşturma başlatıldı, System.String[]

Düzce Valiliğince özel bir kreşte küçük çocuğun darbedilmesi olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, darp olayının kentte faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevinde, 4 Şubat'ta meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, oryantasyon sürecinde kreşte eğitim gören küçük çocuğun, kreş grup sorumlusu olarak görev yapan personel tarafından darbedilmesinin ardından harekete geçildiği ifade edilerek, "Olayda bahsi geçen personelin çalışma olurunun iptali için gerekli işlemler başlatılmıştır. Ayrıca, yaşanan olayda kuruluşun idari sorumluluğunun bulunup bulunmadığının tespiti için valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır. Konu adli mercilere intikal etmiş olup, süreç valiliğimizce hassasiyetle takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:34 Kaynak: AA
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