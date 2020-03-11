Düzce'de Küçük Sanayi Sitesinde göçükler onarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de Küçük Sanayi Sitesinde göçükler onarıldı - Son Dakika

Düzce'de Küçük Sanayi Sitesinde göçükler onarıldı

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi bozulan ve çukur oluşan yollarda asfalt yama çalışmalarına devam ediyor.

Düzce'de Küçük Sanayi Sitesinde göçükler onarıldı, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi bozulan ve çukur oluşan yollarda asfalt yama çalışmalarına devam ediyor.


Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, şehir merkezinin muhtelif yerlerinde yapılan asfalt yama çalışmalarının yanı sıra il genelindeki esnafların da taleplerini karşılamak için çalışıyor. Araç trafiğinin yoğun olduğu Küçük Sanayi Sitesi içinde de bozulan ve çukurlar oluşan yerleri tespit eden ekipler, site içinde ihtiyaç duyulan alanlara asfalt yama çalışması yaptı. Yama çalışmalarının tespit edilen noktaların çalışma programına alınması ile devam edeceği bildirildi. - DÜZCE

Fen İşleri Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:24 Kaynak: İHA
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