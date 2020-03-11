Düzce'de Küçük Sanayi Sitesinde göçükler onarıldı - Son Dakika

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Düzce'de Küçük Sanayi Sitesinde göçükler onarıldı
6 saat önce
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi bozulan ve çukur oluşan yollarda asfalt yama çalışmalarına devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:24 Kaynak: İHA
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi bozulan ve çukur oluşan yollarda asfalt yama çalışmalarına devam ediyor.
Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, şehir merkezinin muhtelif yerlerinde yapılan asfalt yama çalışmalarının yanı sıra il genelindeki esnafların da taleplerini karşılamak için çalışıyor. Araç trafiğinin yoğun olduğu Küçük Sanayi Sitesi içinde de bozulan ve çukurlar oluşan yerleri tespit eden ekipler, site içinde ihtiyaç duyulan alanlara asfalt yama çalışması yaptı. Yama çalışmalarının tespit edilen noktaların çalışma programına alınması ile devam edeceği bildirildi. - DÜZCE
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