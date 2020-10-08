Düzce'de küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 100 bin lira kredi desteği - Son Dakika

Düzce'nin Yığılca ilçesinde küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla uygulanacak olan "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" projesi kapsamında küçükbaş hayvan yetiştiricilerine kredi desteği verilecek.

Düzce İli Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Keleş, Yığılca İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bünyamin Ali ile bir araya gelerek ilçede yetiştiricilik yapan çiftçiler ile görüştü.

Projeden faydalanmak isteyen üreticilerin birliğe ya da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmaları istendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Birlik Başkanı İsmail Keleş, "Türkiye genelinde başlatılan proje ile küçükbaş hayvan yetiştiricilerine Ziraat Bankası aracılığı ile faizsiz 100 bin lira kredi verilecek. Verilecek olan kredi 2 yıl ertelemeli 5 yılda ödenecek. Başvuruların alınmasından sonra yapılacak olan araştırmalar ile destek şartlarının uygun olup olmadığı araştırılacak. Kredi şartlarına uygun, hayvana bakabilecek arazisi olan gibi şartlar aranıyor. Devletimiz yetiştiricilerin en az 100 hayvanı olmasını istiyor." ifadesini kullandı.