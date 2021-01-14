Düzce'de kumar baskınında yakalanan 8 kişiye, 25 bin 200 lira para cezası - Son Dakika

Düzce'de kumar baskınında yakalanan 8 kişiye, 25 bin 200 lira para cezası

Ruhsatsız silah bulunan mekan mühürlendi 8 kişiye cezai işlem uygulandı

DÜZCE - Düzce'de bir evin kumarhaneye çevrildiği ihbarını alan polis ekipleri eve operasyon düzenlendi. Yapılan baskında ev içerisinde kumar oynadıkları tespit edilen 8 şahsa cezai işlem uygulanırken, evde ruhsatsız silah tespit edildi.

Baskın Düzce'nin Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Camikebir Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3'üncü katında evde kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri eve baskın düzenledi. Ev ortamını kumarhaneye çeviren 8 kişiyi suçüstü yakalayan polis ekipleri, şahıslara 3 bin 150'şer liradan 25 bin 200 lira idari para cezası kesti. Ayrıca yapılan kontrollerde 1 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Ev zabıta ekiplerince mühürlenirken ev sahibi ise kumar oynanması için yer sağlamaktan gözaltına alındı.