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Düzce'de kumar operasyonu

54 dakika önce

Düzce'de düzenlenen kumar operasyonunda ruhsatsız işletmecilik yapan iş yeri sahibine işlem yapıldı.

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Düzce'de düzenlenen kumar operasyonunda ruhsatsız işletmecilik yapan iş yeri sahibine işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Bulvarı'ndaki bir pasajın zemin katında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

İş yerinde inceleme yapan ekipler, iş yerinin ruhsatsız olduğunu ve şarj makinesi görünümünde 4 adet kumar makinesi ele geçirdi.

Makineler ile içlerinden çıkan 923 lira paraya el koyan polis ekipleri, iş yeri sahibi K.T'yi gözaltına aldı.

Şahıs hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Atatürk Bulvarı, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:36 Kaynak: AA
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