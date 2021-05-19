Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edip kumar oynadığı gerekçesiyle 11 kişiye 50 bin lira para cezası uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Paşalar köyünde bir evde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine söz konusu adrese baskın düzenledi.
Suçüstü yakalanan 11 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve kumar oynamak suçundan 50 bin lira para cezası uygulandı.
Ekipler, ev sahibi İ.K. hakkında ise "kumar için yer temin etmek suçu"ndan adli işlem başlattı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Düzce'de kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 11 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika