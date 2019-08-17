Son Dakika Haberleri: Düzce'de kümese girerek tavukları yiyen atmaca rehavetine yenik düştü
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Düzce'de kümese girerek tavukları yiyen atmaca rehavetine yenik düştü

1 saat önce

Düzce'de kümese girerek tavukları yiyen atmaca rehavetine yenik düştü -2 tavuktan sonra rehavete kapılan atmacayı itfaiyeciler yakaladı -Rehavete kapılan atmaca itfaiyecilerin maskotu olduDÜZCE - Düzce'de merkeze bağlı köyde bir vatandaşa ait kümese girerek 2 tane tavuğu yiyen atmaca,...

Düzce'de kümese girerek tavukları yiyen atmaca rehavetine yenik düştü
-2 tavuktan sonra rehavete kapılan atmacayı itfaiyeciler yakaladı
-Rehavete kapılan atmaca itfaiyecilerin maskotu oldu
DÜZCE - Düzce'de merkeze bağlı köyde bir vatandaşa ait kümese girerek 2 tane tavuğu yiyen atmaca, rehavete kapılıp uçamayınca itfaiye ekibi tarafından kümesten çıkartıldı. Kendisini kümesten çıkartmaya çalışan çocukları yaralayan atmaca itfaiye tarafından yakalanarak, Düzce Yaban Hayatı Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Düzce merkeze bağlı Hacıaliler köyünde oturan bir vatandaşın kümesine giren atmaca 2 tane yumurta tavuğunu yedi. Yediği 2 tavuğun ardından rehavete kapılan atmaca uçamadı. Bunun üzerine atmacayı kümesten çıkartmak için köylüler seferber oldu. Ancak atmaca kümeste kendisini çıkartmaya çalışan çocukların parmaklarını ısırarak yaraladı. Bunun üzerine kümes sahibi, Düzce belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü arayarak yardım talebinde bulundu. İhbarı alan İtfaiye ekipleri atmacanın bulunduğu kümese girerek, atmacayı kümesten çıkarttılar.
"Sen köy tavuğumu yedin"
Ardından Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü binasına getirilen atmaca itfaiye ekiplerinin maskotu oldu. Atmacanın içinde bulunduğu kfesi eline alan bazı itfaiyeciler; "Sen köy tavuğu mu yedin" diyerek atmaca ile konuşmaya çalıştı. Bazı itfaiyeciler ise yakaladıkları atmacanın fotoğrafını çekebilmek için uzun süre uğraştılar. Atmaca a haber verilmesi üzerine itfaiye Müdürlüğü'ne gelen Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
İtfaiye, Yaban, Düzce, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:53 Kaynak: İHA
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