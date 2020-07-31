Düzce'de Kurban Bayramı namazı kılındı - Son Dakika

Bayram namazından görüntüler

Camiden ve bahçesinden detaylar Düzce'de Kurban Bayramı namazı dolayısıyla Cedidiye Camisi'ne gelen vatandaşlar, bayram namazını maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek eda etti.

Vatandaşlar Cedidiye Camisi'ne maskeli ve evlerinden getirdikleri seccade ile sosyal mesafe kurallarına uyarak girdi.

Cami imamı namaza başlamadan önce, "Saflarımızı sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde dolduralım. İbadet esnasında maskelerimizi çıkarmayalım." uyarısında bulundu.

Kurban Bayramı ile ilgili vaaz verilmesinin ardından vatandaşlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde, 1,5 metre aralıklarla kıbleye yöneldi, maskeyle namaza durdu.

Vatandaşların bazıları namazını cami bahçesinde kıldı.

Bayram namazında Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Mustafa Çetinkaya da saf tuttu.

Bayram namazı, dua edilmesi ve vatandaşlara bayram süresince temizlik, maske ve mesafe uyarılarının yinelenmesiyle sona erdi.