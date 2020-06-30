Düzce'de kurbanlık koçun yaraladığı kişi taburcu edildi - Son Dakika

Düzce'de kurbanlık koçun yaraladığı kişi taburcu edildi

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, beslediği kurbanlık koç tarafından yaralanan kişi, tedavisinin ardından evine gönderildi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, beslediği kurbanlık koç tarafından yaralanan kişi, tedavisinin ardından evine gönderildi.

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Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydın köyünde yaşayan 54 yaşındaki Erdoğan Kuşçu, kuzularını sevdiği esnada sahibi olduğu kurbanlık koçun saldırısına uğradı.

Başına aldığı darbeyle yaralanan Kuşçu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kuşçu, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Evine dönen Kuşçu, yaptığı açıklamada, kuzuları sevdiği sırada koçun kendisine saldırdığını belirterek, "Koç beni yere düşürdü. Canımı yakacak bir şey yok. Boynuzu elmacık kemiğime azcık değdi, o kadar. Vurma filan yok. Sağlığım yerinde." diye konuştu.

Yığılca, Aydın, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 17:55 Kaynak: AA

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