Düzce'de kursiyerler atık malzemelerden kütüphane kurdu - Son Dakika

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, topladıkları atık malzemeleri kullanarak kütüphane oluşturdu.
Milli Eğitim Bakanlığının Sıfır Atık Projesi kapsamında "Sıfır Atık Kütüphanesi" kurulması hedefiyle yola çıkan kursiyerler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleriyle geri dönüşüme atılan lastik, panel, tahta, sıra, masa, demir, kağıt ve cam gibi malzemeleri toplayarak işe koyuldu.
Birçok atık malzemeden masa, kitaplık rafı, sandalye, sehpa, aksesuar ve aydınlatma ürünleri yapan kursiyerler, Gölyaka Halk Eğitim Merkezi'nde kütüphane kurdu.
Sıfır Atık Kütüphanesi'nin açılışına, Gölyaka Kaymakamı Fahri Onay, Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergin Taştepe, Müdür Yardımcısı Turan Şahin, hayat boyu öğrenme hizmetlerinden sorumlu Şube Müdürü Yasemin Çağır katıldı.
Kütüphanenin oluşturulmasında emeği geçenleri kutlayan protokol üyeleri, öğretmenleri ve kursiyerleri tebrik etti.
Kaynak: AA
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