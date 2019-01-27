Düzce'de Kurtarma Ekipleri Ortak Tatbikat Yaptı

Düzce'de arama kurtarma dernekleri tarafından gece yarısı düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Düzce'de arama kurtarma dernekleri tarafından gece yarısı düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.



Düzce'de kurulu bulunan arama kurtarma ekipleri Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) ve Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği ile Düzce Belediyesi ekipleri yıkım halinde olan eski SSK hastanesinde ortak deprem tatbikatı gerçekleştirdiler.



Tatbikat gereği ekipler yaşanan deprem sonrasında enkaz altında kalan vatandaşı kurtarmak için harekete geçtiler. İlk önce çıkan yangına müdahale eden ekipler daha sonra enkaz altında kalan kişiyi çıkarttılar. Tatbikat başarılı bir şekilde son bulurken tatbikatı vatandaşlarda izledi. - DÜZCE

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