Kuvvetli rüzgar dolayısıyla müstakil evin çatısına ağaç devrildi - Son Dakika

Kuvvetli lodos nedeniyle kentte zaman zaman elektrik kesintileri de yaşanıyor.

Karaca Mahallesi Çileli Sokak'ta da Ufuk Polat'a ait tek katlı müstakil evin çatısına ağaç devrildi.

Camikebir Mahallesi İstanbul Caddesi 'ndeki bir iş hanının terasında bulunan demir tente, kuvvetli rüzgar nedeniyle caddeye düştü.

Düzce 'de gün boyu süren kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

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