Düzce'de kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreyi aştı.
Denize açılamayan balıkçılar, teknelerini limandaki güvenli bölgelere aldı.
Oluşan dev dalgaları izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Meteoroloji yetkilileri, sağanak ve kuvvetli rüzgarın bölgede iki gün etkili olmasının beklendiğini bildirdi.
Kaynak: AA
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