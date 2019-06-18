Son Dakika Haberleri: Düzce'de kuvvetli sağanak sele neden oldu
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Düzce'de kuvvetli sağanak sele neden oldu

1 saat önce

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu evleri su bastı, bazı ağaçlar ile köyleri ilçeye bağlayan köprü yıkıldı.

Düzce'de kuvvetli sağanak sele neden oldu, System.String[]
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle derenin taşması sonucu evleri su bastı, bazı ağaçlar ile köyleri ilçeye bağlayan köprü yıkıldı.
Gölyaka ilçesinde etkili olan sağanağın ardından bölgeden geçen Hamamüstü Deresi taştı. Çamlıbel, Hacıyakup ve Açma köylerindeki ev ve ahırlarda su baskınları meydana geldi.
Taşan dere suyu bazı ağaçları devirerek sürükledi, ilçe ile iki köyü bağlayan köprü yıkıldı.
Bu arada ilçeyi direkt olarak il merkezine bağlayan kara yolu da trafiğe kapandı.
Su basması sonucu evlerinde mahsur kalan 3 kişi ise ekiplerce kurtarıldı.
Olay yerine intikal eden Karayolları, İl Özel İdaresi, itfaiye ve AFAD ile arama kurtarma derneklerinin ekipleri, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.
"Can kaybı ya da kayıp yok"
Öte yandan Gölyaka Kaymakamı Adem Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, selin derenin yatağından taşması sonucu meydana geldiğini belirtti.
Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Keleş, "3 kişi evinden kurtarıldı, herhangi bir can kaybı ya da kayıp yok." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:12 Kaynak: AA
Çamlıbel, Gölyaka, Düzce, Güncel
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