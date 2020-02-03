Düzce'de kuyumcudan yüzük çalarak kaçmaya çalışan şüpheliyi esnaf yakaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de kuyumcudan yüzük çalarak kaçmaya çalışan şüpheliyi esnaf yakaladı - Son Dakika

Düzce'de kuyumcudan yüzük çalarak kaçmaya çalışan şüpheliyi esnaf yakaladı

16 dakika önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, kuyumcudan hırsızlık yaparak kaçmaya çalışan silahlı şüpheli, esnaf tarafından yakalandı.

Düzce'de kuyumcudan yüzük çalarak kaçmaya çalışan şüpheliyi esnaf yakaladı, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, kuyumcudan hırsızlık yaparak kaçmaya çalışan silahlı şüpheli, esnaf tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına giden E.Ş. (23) baktığı yüzüklerden birini cebine koydu. E.Ş, "Bankadan para çekeceğim" diyerek dışarı çıktığı esnada belindeki silahı kuyumcuya gösterdi.

Koşarak uzaklaşmak isteyen E.Ş. kuyumcunun bağırarak peşine düşmesi üzerine çevredeki esnaf tarafından yakalandı.

Esnaf, şüphelinin silahını aldı, polise haber verdi. Şüpheli, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:34 Kaynak: AA
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