Düzce'de KYK yurdunda kalan öğrenciler kan bağışında bulundu - Son Dakika

Raziye Begüm Sultan Kız Yurdu ve Türk Kızılay iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendiği bildirildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Raziye Begüm Sultan Kız Yurdu içinde gerçekleştirilen kan bağışlama etkinliğine öğrencilerin ve yurt personelinin destek verdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, toplumda kan bağışı bilincinin oluşması ve gençler arasında kan vermenin öneminin anlaşılması amacıyla Türk Kızılay'ına kan bağışında bulunduklarını belirtti.

Kanın acil bir ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Yazıcı, "Türk Kızılay'a destekte bulunmak ve ihtiyacı olanlara faydalı olabilmek adına hem öğrencilerimizle hem de personellerimizle kan bağışına destek oluyoruz. Umuyoruz ki düzenli olarak yaptığımız bu bağışlarla ihtiyacı olan insanlara faydalı oluruz." ifadesini kullandı.