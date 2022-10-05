Kulübelere ve sahipsiz hayvanların yoğun olduğu alanlara öğrencilerle mama da bırakan ekipler, Düzce Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Düzce'de lise öğrencileri 'can dostlar' için kulübe tasarladı - Son Dakika

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