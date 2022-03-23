Düzce'de lisede müdür yardımcısını bıçakla yaralayan öğretmen tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de lisede müdür yardımcısını bıçakla yaralayan öğretmen tutuklandı

23.03.2022 19:50
Düzce'de lisede müdür yardımcısını bıçakla yaralayan öğretmen tutuklandı

Düzce'de, görev yaptığı lisede müdür yardımcısını bıçakla yaralayan öğretmen tutuklandı.

Düzce'de, görev yaptığı lisede müdür yardımcısını bıçakla yaralayan öğretmen tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, öğretmen B.B.B, odasında görüştüğü müdür yardımcısı A.A'ya bıçakla saldırdı. Kendisini savunmaya çalışan A.A. çıkan arbedede bıçakla hafif yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, B.B.B'yi gözaltına aldı.

Yüzünde sıyrıklar oluşan müdür yardımcısı A.A, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de B.B.B. hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi.

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Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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