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Düzce'de lüks otomobile çarpan motorun sürücüsü hastanelik oldu

23 dakika önce

Düzce'de lüks araç ile motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Düzce'de lüks otomobile çarpan motorun sürücüsü hastanelik oldu, System.String[]
Düzce'de lüks araç ile motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza öğleden sonra meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kızılay Kavşağı'ndan Asar Deresi istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi alınmayan 81 AR 820 plakalı lüks otomobil, aynı istikamete gitmekte olan Mertcan Küçük idaresinde ki 81 AAJ 736 plakalı motosiklete çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ise polis ekiplerini beklemeden olay yerinden ayrılırken kaza hakkında inceleme başlatıldı. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:09 Kaynak: İHA
Düzce, 3. Sayfa
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