Macera tutkunları rafting yaparak adrenalin depoladı - Son Dakika

Türkiye'nin önemli rafting parkurlarından birine sahip Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'na gelen maceraseverler, rafting yaparak keyifli vakit geçirdi.

Dokuzdeğirmen mevkisinde bulunan Melen Çayı, rafting yapmak isteyenlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında her bota 8 yerine 5'er kişi binerek sosyal mesafe kuralına uyan macera tutkunları, 16 kilometrelik parkurda rafting yapıp doğayla iç içe olmanın tadını çıkardı.

Rafting Düzce İl Temsilcisi Birol Tepe, vatandaşların hafta sonunu fırsat bilerek Melen Çayı'na geldiğini söyledi.

Maceraseverleri salgın tedbirlerine uygun ağırladıklarını anlatan Tepe, "Sanki ilk defa başlıyormuş gibi bir heyecan yaşıyoruz. Bir yıla yakındır ciddi anlamda rafting yapamadık. Farklı bir heyecanla suya indik. İnşallah bir an önce salgın dönemi biter, bizler ve maceraseverler Türkiye'nin en önemli rafting merkezine akın eder." diye konuştu.

Botlardaki kişi sayısını düşürdüklerini vurgulayan Tepe, "Botlarımıza maksimum 4 veya 5 kişi alıyoruz. Aslında botların kişi sayısı rehber ile birlikte 9 kişi oluyor. Pandemi kuralları gereğince bu sayıyı düşürdük. Sosyal mesafemizi ayarlamaya çalışıyoruz. Botlarımız ve küreklerimiz dezenfekte edildi. Güvenli bir şekilde botlarımıza biniyoruz. Beklentimizin üzerinde bir ilgi var. İnşallah salgının ardından aralıksız bir şekilde maceraseverlerimizin taleplerini karşılamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.