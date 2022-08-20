Lüks otomobiller mahalle arasında çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Lüks otomobiller mahalle arasında çarpıştı: 4 yaralı

20.08.2022 19:52
Lüks otomobiller mahalle arasında çarpıştı: 4 yaralı

Düzce'de mahalle arasında lüks otomobiller mahalle arasında çarpıştı.

Düzce'de mahalle arasında lüks otomobiller mahalle arasında çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karahacı Musa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 1417. Cadde üzerinde seyir halinde olan Özden E.O. idaresindeki 81 DR 900 plakalı Mercedes, 1409. Sokak üzerinden gelen Talha S. idaresindeki 34 VM 7409 plakalı Audi marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile Talha S. idaresindeki otomobil bir sitenin bahçe duvarına çarparak durabilirlen, sürücü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada diğer sürücü Özden E.O., yolcular Nadiye A. ve Semanur Ö. ise hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile kontrollü sağlanan yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Mercedes, Karahacı, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lüks otomobiller mahalle arasında çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lüks otomobiller mahalle arasında çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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