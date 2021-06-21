Düzce'de mahalle parkları güvenli hale getiriliyor - Son Dakika

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün seçim döneminde mahalle sözleşmeleri kapsamında verdiği sözlerden biri olan oyun parklarına güvenlik kamerası kurulum çalışmaları devam ediyor.

Çocukların parklarda güvenle oyun oynayabilmeleri ve Düzce'nin yaşam kalitesinin artırılması adına güvenlik konusunun öncelikli olduğuna işaret eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bu kapsamda mahallelerde bulunan oyun alanlarının kamera sistemleriyle daha güvenli hale getirilmesi için parklara güvenlik kamerası kurulacağını ifade etti.

İlk olarak Aziziye Parkına güvenlik kamerası kurulumunun ardından Koçyazı ve Nusrettin Mahallelerinde bulunan oyun parklarına yönelik kamera sistemlerinin de montajlarını tamamladı. Mergiç, Cedidiye, Fevzi Çakmak, Akpınar ve Yeni Mahalle de bulunan oyun parklarının daha güvenli hale getirilme işlemlerini de sırayla tamamlayacak olan ekipler, diğer mahallelerden gelen talepler doğrultusunda kurulum işlemlerine devam edecek.

Düzce bizim evimiz, çocuklarımız ise geleceğimiz

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, açıklamasında şöyle dedi: "Geçtiğimiz aylarda Aziziye Parkında başladığımız güvenlik kamerası yerleştirme işlemlerimizi sürdürüyoruz. Talepler doğrultusunda ilk etapta 7 mahallemizde daha kamera sistemleri kurulumlarına başlıyoruz. Koçyazı ve Nusrettin Mahallesi tamamlanan kamera montaj çalışmaları sırasıyla tüm mahallelerimize yayılacak. Çocuklarımızın güvenli ve huzurlu bir ortamda eğlenmeleri için gereken tüm çalışmalar hassasiyetle gerçekleştiriliyor. Düzce bizim evimiz, çocuklarımız ise geleceğimiz" dedi. - DÜZCE