Düzce'de farkındalık oluşturulması amacıyla mahallelerde "köşe bucak temizlik" seferberliği başlatıldı.

Belediye tarafından organize edilen etkinlikte bir araya gelen vatandaşlar ve belediye personeli, çöp toplama araçları eşliğinde Millet Bahçesi'ne kadar yürüyerek çöp topladı.

Yürüyüşün ardından toplanan çöp torbalarıyla "Temiz Şehir Düzce" yazıldı.

Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Bugün itibarıyla başlatmış olduğumuz çalışmalar kapsamında, değerli muhtarlarımızla yapacağımız program dahilinde her hafta sonu bir mahallemize tüm ekip ve ekipmanlarımızla gideceğiz. Mahalle sakinlerimizle evimizin kapısından mahalle sınırlarımıza kadar, her kaldırımın, yolun, parkın köşe bucak temizliğini birlikte yapacağız." bilgisini verdi.