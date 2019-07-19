Düzce'de mahsur kalan 174 vatandaş tahliye edildi
2 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Düzce'de yaşanan sel baskını ve heyelanlar sonucunda mahsur kalan 174 vatandaşın güvenli bölgeye tahliye ediliğini ve tahliye çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:02 Kaynak: İHA
, Düzce
'de yaşanan sel baskını ve heyelanlar sonucunda mahsur kalan 174 vatandaşın güvenli bölgeye tahliye ediliğini ve tahliye çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Düzce'nin Akçakoca
ve Cumayeri
ilçelerine bağlı köylerde sel baskını ve heyelanlar sonucu mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın tahliyesi için TSK
'ya ait helikopterlerle toplam 174 vatandaşımız kurtarılarak güvenli bölgelere tahliye edildi. Mahsur kalan Düzceli vatandaşlarımızın tahliye çalışmaları devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA
Yolcunun valizinden silah aksam ve parçaları çıktı İstanbul'da "Batı Nil Ateşli Virüsü" tehlikesi! Sivrisineklerden bulaşıyor 7 kişinin kaybolduğu Esmahanım Köyü'nde yaşayan vatandaşlar felaket anını anlattı 23 Haziran sonrası çok konuşulacak anket: Erken seçim olsa kime oy verirsiniz?