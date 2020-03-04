Düzce'de makilik alanda yangın - Son Dakika
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Düzce'de makilik alanda yangın

6 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde makilik alanda çıkan yangında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar görürken bir kişi de dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de makilik alanda yangın, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde makilik alanda çıkan yangında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar görürken bir kişi de dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Göktepe Köyü Cumayanı mevkisinde ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda yangını kontrol altına alarak soğutma işlemi yaptı.

Yangında bir kişinin dumandan etkilendiği için Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Akçakoca, İtfaiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:46 Kaynak: AA
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