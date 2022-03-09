Düzce'de market denetimleri sürüyor - Son Dakika
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Düzce'de market denetimleri sürüyor

09.03.2022 15:22
Düzce'de market denetimleri sürüyor

Düzce Belediyesi zabıta ekipleri marketlerin yağ reyonlarını ve depolarını denetledi.

Düzce Belediyesi zabıta ekipleri marketlerin yağ reyonlarını ve depolarını denetledi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte vatandaşların şikayetleri üzerine zincir marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Şikayetleri değerlendiren ekipler, yağ reyonlarında ve depolarda incelemelerde bulundu. Yapılan kontrollerde cezai işlem gerektirecek herhangi bir durumla karşılaşılmazken, denetimlerin sıkı şekilde sürdürüleceği bildirildi. - DÜZCE

Düzce'de market denetimleri sürüyor
Düzce'de market denetimleri sürüyor
Düzce'de market denetimleri sürüyor

YORUMLAR
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Marketlerde denetimler sıkılaşıyor! Raf ve kasa arasında fiyat farkı çıkan işletmeler yandı Marketlerde denetimler sıkılaşıyor! Raf ve kasa arasında fiyat farkı çıkan işletmeler yandı Zabıta'dan stok yağ denetimi Zabıta'dan stok yağ denetimi

Zabıta Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Ticaret, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de market denetimleri sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de market denetimleri sürüyor - Son Dakika
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