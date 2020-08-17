Düzce'de maske denetimine çıkan Vali Atay vatandaşları uyardı - Son Dakika

Düzce'de maske denetimine çıkan Vali Atay vatandaşları uyardı

-Vali Atay, denetimlerde çocuklara maske hediye etti

DÜZCE - Korona virüs tedbirlerinin vatandaşlar tarafından esnetilmesinin ve görüntülerin haber bültenlerine yansımasının ardından Düzce'de denetimler artırıldı. Denetimlere katılan Düzce Valisi Cevdet Atay, çocuklara kullanmaları için maske hediye etti.

Düzce'de vatandaşların korona virüs tedbirlerini düğünlerde, asker uğurlamalarında ve bazı törenlerde esnetilmesi, bu anlarında haber bültenlerine ve haberlere yansımasının ardından korona virüs denetimleri yoğunlaştırıldı. Yapılan denetimlere Düzce Vali Cevdet Atay ve protokol üyeleri de katıldı. Vatandaşların ve esnafların en yoğun olduğu Gaziantep Caddesi, Spor sokak ve İstanbul Caddesi üzerinden denetim yapan Vali Atay ve ekipler, maske konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundular.

Miniklerin maskelerini vali Atay verdi

Yapılan denetimler sırasında anne ve babalarıyla birlikte gezmeye çıkan ya da alışveriş yapan minikler de gözlerden kaçmadı. Dışarı çıkarak ebeveynleriyle birlikte gezen miniklerin maskeli olmasına sevinen Düzce Valisi Cevdet Atay, ayrıca maskeli olmalarına rağmen miniklere ilerleyen zamanlarda kullanmaları için maske hediye etti.

"Denetimler ceza için değil vatandaşımızın sağlığı için"

Yapılan denetimlerin sonunda açıklama yapan Düzce Valisi Cevdet Atay, "Hem biz hemde ekiplerimiz sürekli sahada olacağız. Ekiplerimiz ve bizler vatandaşlarımızın kurallara uyuyor. Kurallara uymak hepimizin sağlığı açısından önemli. Herkeste bunun farkında. 65 Yaş ile ilgili bir takım çalışmaların yapılmasının ardından birçok il uygulamayı hayata geçirdi. Burada amaç 65 yaş üzerine kısıtlama yapmak değil, düğün sahiplerinin 1. derece yakınları hariç tuttuk. Biliyorsunuz düğünler kalabalık oluyor. Oralarda bir sağlık sorunu ile karşılaşmasın büyüklerimiz diye tedbirler aldık. Ancak denetim ekiplerinin gün içerisinde yaptıkları denetimlerin raporları bana geliyor. Genelde raporlardaki sonuçlar iyi. Bizim burada amacımız daha öncede söylediğimiz gibi ceza yazmak değil, amacımız vatandaşın sağlığını korumak. ve vatandaşların korona virüs konusunda bilinçli olmasını sağlamak. Bu konuda vatandaşlarımızda ellerinden geleni yapıyor. Düzce'de vaka sayılarımız düşüşe geçti. Öyle söylendiği gibi binlerin üzerine de çıkmış değil. Rehavete kapılınması için söylemiyorum ama birkaç gün yüksekti. Denetimlerimiz sonucunu veriyor ve vermeye de devam edecek" dedi.