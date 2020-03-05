Düzce'de Mehmetçiğe konvoylu destek - Son Dakika
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Düzce'de Mehmetçiğe konvoylu destek

6 saat önce

Düzce'de, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere saygı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için 150 araçla konvoy oluşturuldu.

Düzce'de Mehmetçiğe konvoylu destek, System.String[]

Düzce'de, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere saygı ve Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için 150 araçla konvoy oluşturuldu.

Kaynaşlı ilçesinde bir araya gelenler, araçlarını Türk bayraklarıyla donattı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden başlayan konvoy, D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinden Düzce Jandarma Alay Komutanlığına kadar sürdü.

"Her Türk asker doğar", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Bir ölür bin diriliriz" yazılı pankartlar açarak sloganlar atan grup, Alay Komutanlığı önünde saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Daha sonra konvoyla Kaynaşlı merkeze dönen katılımcılar, Merkez Camisi'nde okunan mevlidi dinledi.

Bahar Kalkanı Harekatı, İdlib, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:58 Kaynak: AA
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