Düzce'de Mehter Takımı'ndan "Hoş geldin ramazan" gösterisi - Son Dakika
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Düzce'de Mehter Takımı'ndan "Hoş geldin ramazan" gösterisi

02.04.2022 00:15
Düzce'de Mehter Takımı'ndan "Hoş geldin ramazan" gösterisi

Düzce'de, ramazan ayının başlaması dolayısıyla Mehter Takımı, "Hoş geldin ramazan" gösterisi sundu.

Düzce'de, ramazan ayının başlaması dolayısıyla Mehter Takımı, "Hoş geldin ramazan" gösterisi sundu.

Düzce Belediyesi Mehter Takımı, Cedidiye Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte mehter marşları, ilahiler seslendirerek ramazan ayını karşıladı.

Belediye tarafından lokma dağıtılan ve çeşitli ikramların yapıldığı "Hoş geldin ramazan" etkinliğine katılanlar, mehter takımın seslendirdiği marş ve ilahilere eşlik etti.

Mehter Takımı, ramazan boyunca kentin farklı bölgelerinde etkinlikler yaparak vatandaşlarla buluşacak.

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Düzce Belediyesi, Mehter Takımı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de Mehter Takımı'ndan 'Hoş geldin ramazan' gösterisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de Mehter Takımı'ndan "Hoş geldin ramazan" gösterisi - Son Dakika
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