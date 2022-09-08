Düzce'de Melen Çayı'nda ağla balık avlarken suya düşen kişi boğuldu - Son Dakika
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Düzce'de Melen Çayı'nda ağla balık avlarken suya düşen kişi boğuldu

08.09.2022 23:24
Düzce'de Melen Çayı'nda ağla balık avlarken suya düşen kişi boğuldu

Düzce'de Melen Çayı'nda ağla balık avlarken suya düşen kişi boğuldu.

Düzce'de Melen Çayı'nda ağla balık avlarken suya düşen kişi boğuldu.

Arkadaşlarıyla Akınlar Mahallesi'ne balık tutmaya giden Turgay Taşkın (40), ağ attığı sırada dengesini kaybederek suya düştü.

Attığı ağa dolanarak suda sürüklenen Taşkın'ı kurtaramayan arkadaşları, polis ve itfaiyeye haber verdi.

Çaydan itfaiye ekiplerince çıkarılan Taşkın, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Taşkın'ın cesedi otopsi için morga konuldu.

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Kaynak: AA

Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de Melen Çayı'nda ağla balık avlarken suya düşen kişi boğuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Düzce'de Melen Çayı'nda ağla balık avlarken suya düşen kişi boğuldu - Son Dakika
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