Düzce'de Memur-Sen'den sağlık çalışanlarına yüz siperliği - Son Dakika

Sen Düzce İl Başkanı Ömer Faruk Çelebi, kendi bünyelerinde yaptıkları yüz siperliklerini Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim etti.



Memur-Sen Düzce Şubesi, il genelinde sağlık çalışanları için kendi bünyelerinde siperlik yaptı. Bünyesinde bir çok üyesi bulunan Memur-Sen il binasında yaptıkları yüz siperliklerini Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'a teslim etti. Teslim esnasında Sağlık-Sen Düzce İl Başkanı Cihan Özal ile birlikte yer alan Memur-Sen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi, yüz siperliklerini yapmaya devam edeceklerini sağlık çalışanları için var güçleri ile çalışacaklarını dile getirdi. Çelebi; "İlimizde bulunan sağlık çalışanları için yüz siperlikleri yaptık. Sağlık İl Müdürümüz Dr. Yasin Yılmaz'a teslim ettik. Ayrıca, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne de bu yüz siperliklerinden teslim ettik" dedi. - DÜZCE