Düzce'de meraların ot verimini arttırılıyor - Son Dakika
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Düzce'de meraların ot verimini arttırılıyor

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri meralarda ot verimliliğini ve kalitesini arttırmak için azotlu gübreleme yaptı.

Düzce'de meraların ot verimini arttırılıyor, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri meralarda ot verimliliğini ve kalitesini arttırmak için azotlu gübreleme yaptı.


Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri meralarda ot verimliliğini artırmak için çalışmalara hız veriyor. Mera Islahı ve Amenajmanı Projeleri kapsamında Düzce'nin Gölyaka ilçesi Esen Mahallesi, Merkez ilçesi İstilli, Karaderehasanağa, Kadıoğlu, Gündolaması, Çınarlı ve İslahiye Köyleri olmak üzere toplam bin 258 da mera alanında ot verimliliğinin ve kalitesinin artırılması için azotlu gübreleme uygulaması yapıldı. Düzce'de bugüne kadar toplam 27 adet köyde 9 bin 954 da mera alanında Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi uygulanmış, 6 köyde olmak üzere toplam 997 da mera alanında ise Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi çalışmaları devam etmekte olduğu bildirildi. - DÜZCE

Kadıoğlu, Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:20 Kaynak: İHA

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