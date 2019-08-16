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Düzce'de merdivenlerden düşen kişi yaralandı

1 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde merdivenlerden düşen kişi yaralandı.

Düzce'de merdivenlerden düşen kişi yaralandı, System.String[]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde merdivenlerden düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, cuma namazını kılmak için Akçakoca Merkez Camisi'ne giden Naci Türkoğlu (65), dengesini kaybederek merdivenlerden beton zemine düştü.
112 Acil Servis ekiplerince Akçakoca Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Türkoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Türkoğlu, Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:41 Kaynak: AA
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