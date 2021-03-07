Mesire alanı yolunda toprak kayması meydana geldi - Son Dakika

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde toprak kayması sonucu kısa süre trafiğe kapanan yol, temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Bölgede aralıklarla devam eden ve zaman zaman şiddetini artıran yağmur nedeniyle Tuta mevkisinde toprak kayması meydana geldi.
Düşen toprak ve taş parçaları, 350 nüfuslu Eskiköy Mahallesi ile Gırgın Çayırı Mesire Alanı'na ulaşıma sağlayan yolun trafiğe kapanmasına neden oldu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Kaynaşlı Belediyesi ekipleri, iş makinesiyle yolu temizledi.
Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası yolda ulaşım tekrar sağlandı.
Kaynak: AA
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