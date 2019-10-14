Düzce'de meslek edindirme kursları devam ediyor

DÜZCE(İHA) – Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) merkezi tarafından açılan meslek edindirme kursları devam ediyor.



Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın himayelerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde, kadınların psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel yönden gelişimleriyle toplumsal entegrasyonlarının sağlanması amacıyla Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) açılmıştı. Bu kapsamda 2018 Mayıs ayında faaliyete geçen meslek edindirme kurslarında yeni dönem, 7 Ekim 2019 tarihinde başladı. 5. Dönem düz dikiş makineci kursunda kayıtlı 25 kursiyer ve iki dikiş sınıfı olduğu bildirildi.



Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada "SODAM projesi ile dezavantajlı kadınların eğitim yoluyla bilinçlerinin arttırılması, istihdam edilebilmeleri için donanım kazanmalarının sağlanması ve işe yerleşmelerine aracı olunması, sosyal ve kültürel gelişimini devam ettiren, kazandığı mesleki yeterlilik sayesinde özgüven sahibi olan ve üretime katılan, toplumla barışık kadın ve genç kızların sağlıklı aile standartlarına ulaşması için faaliyette bulunulması amaçlanmaktadır. Kursiyerlerin moral, ahlaki ve manevi değerlerini güçlendirmek, cuma günlerinin manevi atmosferini yaşatmak adına İl Müftülüğü ile koordineli olarak Cuma Sohbetleri programı başlatılmıştır. Cuma sohbetleri programı her hafta Cuma günleri düzenli olarak farklı konularda Müftülük tarafından görevlendirilen Vaize aktarımında gerçekleşmektedir. Kursiyerlerimize AEP (Aile Eğitim Programı) kapsamında (ebeveynlik, sağlık ve madde bağımlılığı konularında) eğitim almaları sağlanmaktadır. Bağımlılıkla Mücadele konusunda önleyici tedbir olarak kursiyerlerle YEDAM meslek elemanları buluşturularak, eğitim almaları sağlanmaktadır. AFAD'dan afet yönetimi ve DASK konusunda bilinçlendirici eğitim desteği sağlanmaktadır. İl Sağlık Müdürlüğü'nden kursiyerlerimize genel sağlık bilgileri, aile planlaması ve kanser taramaları eğitim desteği alınmaktadır" denildi. - DÜZCE