Düzce'de mevsimlik fındık işçilerinin çalışma şartları ve ücretleri belirlendi - Son Dakika

Düzce'de mevsimlik fındık işçilerinin çalışma şartları ve ücretleri belirlendi

Düzce Valiliği, bu yıl bölgeye fındık toplamak için gelen işçilerin yevmiyesini günlük brüt asgari ücretin altında olmayacak şekilde belirledi.

Düzce Valiliği, bu yıl bölgeye fındık toplamak için gelen işçilerin yevmiyesini günlük brüt asgari ücretin altında olmayacak şekilde belirledi.

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Valilikten yapılan açıklamada, Mevsimlik Gezici Tarım İşçisi İzleme Kurulunca düzenlenen toplantıda, mevsimlik işçilerin ulaşım, barınma ve sağlık gibi ihtiyaçlarına ilişkin bazı kararlar alındığı belirtildi.

Kovid-19 tedbirlerinin üst seviyede tutulacağı aktarılan açıklamada, mevsimlik tarım işçilerinin alacakları ücretin günlük brüt asgari ücretin (98 lira) altında olmayacak şekilde belirlendiği vurgulandı.

Fındık toplamak için kente gelen mevsimlik işçilerin, konaklama ihtiyaçlarının işveren tarafından karşılanacağı bildirilen açıklamada, tarım işlerinde çalışacak işçilere cinsiyet ayrımı yapılmaksızın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2020 yılı için belirlenen günlük brüt asgari ücretin altında ücret verilmemesine karar verildiği kaydedildi.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin de üst seviyede tutulacağına değinilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli tedbirler alınmasına, işverenlerin Kovid-19 salgınına karşı gerekli tedbirleri almasına, maske, dezenfektan gibi malzemelerin temin edilmesine, içeriği ilgili kurumlarca hazırlanan Kovid-19 ile ilgili afiş, broşür ve bilgilendirici belgelerin herkesin görebileceği uygun yerlere asılmasına, çadır kurulan alanlarda Kovid-19 salgınına karşı gerekli sosyal mesafe tedbirlerinin alınmasına, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Kovid-19 salgınına karşı gerekli bilgilendirmenin yapılmasına, mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin kanser taramaları ile bulaşıcı ve salgın hastalıklara karşı düzenli sağlık taramaları ve aşılarını yapmak, gebe kadın, bebek ve çocukların takibi, üreme ve kadın sağlığı hizmetleri, çevre sağlığı hizmetleri ve sağlık okuryazarlığı faaliyetleri periyodik olarak yürütülmesine, gerektiğinde mobil sağlık ekipleri oluşturulacaktır."

Açıklamada, tarım işçiliğinde çocukların çalıştırılmasına kesinlikle göz yumulmayacağı belirtilerek, 16 yaşından küçük çocuklar ile çalışamayacak kadar yaşlı ve hasta olanların çalıştırılmasının önlenmesi konusunda tarla sahiplerine gerekli uyarıların yapılacağı bildirildi.

Düzce Valiliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 12:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de mevsimlik fındık işçilerinin çalışma şartları ve ücretleri belirlendi - Son Dakika
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