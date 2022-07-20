Düzce'de mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartlarına ilişkin kararlar alındı - Son Dakika
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Düzce'de mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartlarına ilişkin kararlar alındı

20.07.2022 19:18
Düzce'de mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartlarına ilişkin kararlar alındı

Düzce Valiliğince mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartlarına ilişkin bir dizi karar alındı.

Düzce Valiliğince mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartlarına ilişkin bir dizi karar alındı.

Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, mevsimlik işçilerin ulaşım, barınma ve sağlık gibi ihtiyaçlarına ilişkin bazı kararların alındığı belirtildi.

Fındık toplamak için Düzce'ye gelen mevsimlik işçilerine, ilgili kanunda belirtilen sürelerde çalışma yapması durumunda günlük brüt asgari ücretin (215,70 lira) altında ücret verilemeyeceği belirtilen açıklamada, "Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının gerekli eğitim, öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler de değerlendirilerek yeni uygulamaların hayata geçirilmesi kararları alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kente gelen işçilerin tüm ihtiyaçlarının giderilmesi, bulundukları süre içerisinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine riayet ederek çalıştırılmalarının sağlanacağı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartlarına ilişkin kararlar alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de mevsimlik tarım işçilerinin çalışma şartlarına ilişkin kararlar alındı - Son Dakika
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