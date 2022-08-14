Olay, 12 Ağustos'ta Çilimli ilçesine bağlı Kiraztarla köyünde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri bir GSM şirketine ait baz istasyonundan hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde enerji hatlarının kesilerek yaklaşık 30 metre kablonun çalındığı belirlendi. Ekipler, hırsızlık olayının GSM şirketinin eski çalışanı F.Ş. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Jandarma ekiplerince yakalanan F.Ş. gözaltına alındı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Jandarma, Çilimli, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Baz istasyonundan 30 metre kablo çalan şüpheli şirketin eski çalışanı çıktı - Son Dakika

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