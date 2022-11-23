Düzce'de yaşanan deprem nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi - Son Dakika
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Düzce'de yaşanan deprem nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi

23.11.2022 22:03

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası eğitim öğretime 1 gün ara verilmişti. Düzce Valisi Cevdet Atay, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği kentte söz konusu kararın 1 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08 sıralarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul dahil çok sayıda şehirde hissedilen depremin ardından en büyüğü 4.3 büyüklüğünde olmak üzere toplam 150 artçı sarsıntı kaydedildi.

YARALI SAYISI 93

Deprem nedeniyle il genelinde 5 binada ağır hasar oluşurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralı sayısına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce Gölyaka merkezli depremde yaralı sayımız son belirlemelere göre 93'tür. Düzce'de 1'i ağır 37 yaralı; İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26, Bursa'da 4 yaralı var. Hastanelerimizde halen 17 kişinin tedavisi devam ediyor. Allah tüm afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

3 ŞEHİRDE EĞİTİME ARA

Depremin ardından Düzce, Sakarya ve Bolu'da tedbir amaçlı eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Konuyla ilgili yeni açıklama yapan Düzce Valisi Cevdet Atay, söz konusu kararın 1 gün daha uzatıldığını belirtti.

DÜZCE'DE YARIN DA OKULLAR TATİL

Sosyal medya hesabındaki paylaşımında Atay, "Değerli hemşerilerimiz, İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 24 Kasım 2022 tarihinde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca Kamuda çalışan engelli ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır" dedi.

Düzce'de deprem nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi!
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Cevdet Atay, Deprem, Düzce, Güncel, Son Dakika

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