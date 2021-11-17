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Düzce'de meydana gelen deprem Sakarya'da da hissedildi, panik anları böyle kaydedildi - Son Dakika

Düzce'de meydana gelen deprem Sakarya'da da hissedildi, panik anları böyle kaydedildi

17.11.2021 16:55

Düzce'de meydana gelen deprem Sakarya'da da hissedildi, panik anları böyle kaydedildi Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı Merkez üssü Düzce'de meydana gelen ve Sakarya'da da hissedilen 5 şiddetindeki depremin yaşattığı panik vatandaşları sokağa döktü.

Düzce'de meydana gelen deprem Sakarya'da da hissedildi, panik anları böyle kaydedildi

Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

SAKARYA - Merkez üssü Düzce'de meydana gelen ve Sakarya'da da hissedilen 5 şiddetindeki depremin yaşattığı panik vatandaşları sokağa döktü. Meydana gelen deprem anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kandilli Rasathanesi'ne göre, Düzce'de saat 15.40'ta meydana gelen depremin büyüklüğünün 5.3, derinliğinin de 13,3 kilometre olarak ölçüldü. AFAD ise depremin büyüklüğünü 5, derinliğini ise 18 kilometre olarak açıkladı. Kocaeli, Sakarya, Bolu ve İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem, korku dolu anlara sebep oldu. Sakarya'da depremin şiddetini hisseden vatandaşlar ise panik halinde kendilerini dışarı attı. Cadde ve sokaklarda vatandaş yoğunluğu oluşurken deprem anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, deprem anında dükkan camının sallanması, vatandaşların panik halinde dışarı çıkması yer alıyor.

Algılayamadık başımız dönüyor sandık

Depremde panikleyerek dışarı çıkan Hatice Kaya, "Dün 99 depreminden bahsetmiştik ve bugün deprem olunca baya bir etkilendik. Biraz uzun sallandık hemen dışarı çıktık ve daha sonrasında içeri girdik. İlk zaten çok algılayamadık başımız dönüyor sandık ve klasiktir lambaya bakarak deprem olduğunu anladık ve hemen dışarı çıktık" dedi.

Vitrin ve avizeler sallanıyordu

Hatice Sinan, "Yemek esnasında depreme yakalandık vitrin ve avizeler sallanıyordu. Bizde dışarı çıktık baktığımızda esnaf arkadaşlarımızda dışarıdaydı. Korku yaşadık daha sonrasında tekrardan içeri girdik" diye konuştu.

Düzce'de meydana gelen deprem Sakarya'da da hissedildi, panik anları böyle kaydedildi
Düzce'de meydana gelen deprem Sakarya'da da hissedildi, panik anları böyle kaydedildi
Düzce'de meydana gelen deprem Sakarya'da da hissedildi, panik anları böyle kaydedildi
Düzce'de meydana gelen deprem Sakarya'da da hissedildi, panik anları böyle kaydedildi
Düzce'de meydana gelen deprem Sakarya'da da hissedildi, panik anları böyle kaydedildi
Düzce'de meydana gelen deprem Sakarya'da da hissedildi, panik anları böyle kaydedildi
Düzce'de meydana gelen deprem Sakarya'da da hissedildi, panik anları böyle kaydedildi

Kandilli Rasathanesi, Sakarya, Deprem, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de meydana gelen deprem Sakarya'da da hissedildi, panik anları böyle kaydedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de meydana gelen deprem Sakarya'da da hissedildi, panik anları böyle kaydedildi - Son Dakika
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