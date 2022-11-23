Prof. Dr. Tüysüz'den ürküten açıklama: Düzce depremi 700 bin dinamitin patlamasına eşdeğer - Son Dakika
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Prof. Dr. Tüysüz'den ürküten açıklama: Düzce depremi 700 bin dinamitin patlamasına eşdeğer

23.11.2022 10:04

Düzce'de yaşanan depremi değerlendiren Prof. Dr. Okan Tüysüz, sarsıntının şiddetinin 5.9 olduğunu fakat yüzeyde oluşan şiddetin 8 civarında olduğunu belirtti. Prof. Dr. Tüysüz, "Aşağı yukarı 700 bin ton civarında bir dinamitin patlamasına eşdeğer bir enerjinin bu deprem vasıtasıyla boşaltıldığını gösteriyor. Dolayısıyla oldukça kuvvetli bir deprem" dedi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve Ankara'da da şiddetli şekilde hissedilirken, uzmanlar büyük panik yaratan sarsıntıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"YÜZEYDE OLUŞAN ŞİDDET 8 CİVARINDA"

Düzce'deki depremin şiddetinin 5.9 olduğunu ancak yüzeyde oluşan şiddetin 8 civarında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Aşağı yukarı 700 bin ton civarında bir dinamitin patlamasına eşdeğer bir enerjinin bu deprem vasıtasıyla boşaltıldığını gösteriyor. Dolayısıyla oldukça kuvvetli bir deprem" dedi.

"YÜZEYE YAKIN BİR DEPREM"

Sarsıntının İstanbul'dan Ankara'ya kadar geniş alanda hissedildiğini anlatan Ersoy, "Yüzeye yakın bir deprem, 7 kilometre ile 3.5 kilometre arasında derinlik değerleri veriliyor. Yüzeyde hissedilmesinin önemli nedenlerinden biri" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tüysüz: Düzce depremi 700 bin dinamitin patlamasına eşdeğer
Prof. Dr. Okan Tüysüz.

"BÖYLE BİR DEPREMİN HASAR YARATMASI BEKLENİYOR"

Bir diğer önemli nedenin de Gölyaka ve Düzce'nin zayıf bir zemine sahip olması olduğunu kaydeden Tüysüz, "Bu tür zeminler deprem dalgalarını büyüterek insanlara iletiyor. Bu büyüklükteki bir depremin hasar yaratması beklenir. Binaların yüzde 80 oranında yenilenmesi, hasarın büyük olmasını engelleyen temel faktörlerden" diye konuştu.

"HASARLI YAPILARA GİRMEYİN"

Devam eden artçı sarsıntıların 5 büyüklüğüne kadar ulaşabileceği bilgisini veren Tüysüz, "Hasarlı yapılara girmemek ve yetkililer tarafından incelenmesinin beklenmesi gerekiyor" uyarısını yaptı.

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